Зимой "Реал" рассчитывает подписать двух игроков "Атлетика"

Теги реал мадридатлетик бильбаоэмерик ляпорткепа аррисабалага

Зимой "Реал" рассчитывает подписать двух игроков "Атлетика"В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" рассчитывает подписать сразу двух игроков "Атлетика" из Бильбао.

Так, по сведениям Diario Gol, королевский клуб заинтересован в услугах голкипера басков Кепи Аррисабалаги и их защитника Эмерика Ляпорта. Сумма отступных в контракте первого с "красно-белыми" равняется 20-ти миллионам евро, а стоимость второго оценивается в 50-60 миллионов евро.

Напомним, на Себальоса претендуют сразу пять топ-клубов из Англии и Италии. | soccernews.ru

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