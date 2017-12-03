Зимой "Реал" рассчитывает подписать двух игроков "Атлетика"

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" рассчитывает подписать сразу двух игроков "Атлетика" из Бильбао.

Так, по сведениям Diario Gol, королевский клуб заинтересован в услугах голкипера басков Кепи Аррисабалаги и их защитника Эмерика Ляпорта. Сумма отступных в контракте первого с "красно-белыми" равняется 20-ти миллионам евро, а стоимость второго оценивается в 50-60 миллионов евро.

Напомним, на Себальоса претендуют сразу пять топ-клубов из Англии и Италии. | soccernews.ru