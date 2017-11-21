Зимой Себальос намерен перейти в один из итальянских грандов

Теги реал мадриддани себальосювентусмилан

Зимой Себальос намерен перейти в один из итальянских грандовВ зимнее трансферное окно полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос намерен перейти в один из итальянских грандов.

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний хавбек, не получивший должного шанса в стане "сливочных" проявить себя, планирует сменить команду уже в январе, дабы иметь возможность появляться на футбольном поле более стабильно. Главными претендентами на Себальоса называются туринский "Ювентус" и "Милан", предложения которых и готов будет рассмотреть футболист.

Напомним, у Роналду испортились отношения с тремя испанцами из "Реала". | soccernews.ru

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