Зимой топ-клуб АПЛ сделает предложение по Головину

Хавбек ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Metro, "Челси" зимой предложит за футболиста 17 миллионов евро. Однако предполагается, что игрок до конца сезона останется в аренде в ЦСКА.

В текущем сезоне Головин провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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