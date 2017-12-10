Зимой топ-клуб АПЛ сделает предложение по Головину

Теги челсицска москваалександр головин

Зимой топ-клуб АПЛ сделает предложение по Головину

Хавбек ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Metro, "Челси" зимой предложит за футболиста 17 миллионов евро. Однако предполагается, что игрок до конца сезона останется в аренде в ЦСКА.

В текущем сезоне Головин провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте также: Скауты трёх европейских топ-клубов следили за игрой Головина в матче с "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов