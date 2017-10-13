Зимой "Тоттенхэм" предпримет попытки подписать хавбека "Барселоны"

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Зимой "Тоттенхэм" предпримет попытки подписать хавбека "Барселоны"В зимнее трансферное окно лондонский "Тоттенхэм" предпримет попытки подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует Daily Mail, видеть 24-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино. Возможный трансфер португальца обойдется английскому клубу в 25 миллионов евро, которые хотят получить за игрока "сине-гранатовые".

Напомним, Почеттино высказался о трансферной деятельности манчестерских грандов. | soccernews.ru

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