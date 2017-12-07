Зимой "Валенсия" планирует усилиться защитником "Барселоны"

Теги барселонаваленсияалейш видаль

Зимой "Валенсия" планирует усилиться защитником "Барселоны""Валенсия" заинтересовалась защитником каталонской "Барселоны" Алейшем Видалем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "летучие мыши" будут готовы сделать предложение по 28-летнему беку "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Учитывая, что Видаль не входит в число игроков основной обоймы в своей команде, вполне вероятно, что "Барса" будет готова расстаться с ним.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Валенсии". | soccernews.ru

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