Зимой "Валенсия" планирует усилиться защитником "Барселоны"

"Валенсия" заинтересовалась защитником каталонской "Барселоны" Алейшем Видалем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "летучие мыши" будут готовы сделать предложение по 28-летнему беку "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Учитывая, что Видаль не входит в число игроков основной обоймы в своей команде, вполне вероятно, что "Барса" будет готова расстаться с ним.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Валенсии". | soccernews.ru