Зимой Вальверде готов расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов расстаться с тремя своими игроками.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже уведомил руководство своего клуба, что он не заинтересован в услугах полузащитника Рафиньи Алькантары, а также вингеров Арды Турана и Жерара Деулофеу.

Напомним, "Барселона" анонсировала возвращение на поле Дембеле. | soccernews.ru