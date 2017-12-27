Зимой Вальверде готов расстаться с тремя игроками

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Зимой Вальверде готов расстаться с тремя игрокамиВ зимнее трансферное окно главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов расстаться с тремя своими игроками.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже уведомил руководство своего клуба, что он не заинтересован в услугах полузащитника Рафиньи Алькантары, а также вингеров Арды Турана и Жерара Деулофеу.

Напомним, "Барселона" анонсировала возвращение на поле Дембеле. | soccernews.ru

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