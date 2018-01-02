Зимой Вальверде хочет подписать минимум двух игроков

В зимнее трансферное окно главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет подписать минимум двух игроков.

Как информирует El Mundo Deportivo, вероятнее всего, наставник "сине-гранатовых" ждет, что его команду в январе пополнят центральные защитник и полузащитник. Ожидается, что ими станут Йерри Мина из бразильского "Палмейраса" и Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, Коутиньо станет игроком "Барселоны" уже на этой неделе. | soccernews.ru