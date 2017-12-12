Зимой Вальверде намерен подписать лишь одного игрока

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Зимой Вальверде намерен подписать лишь одного игрокаВ зимнее трансферное окно главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен подписать лишь одного игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" не заинтересован в дорогостоящих приобретениях в январе. Заниматься усилением своей команды 53-летний специалист планирует в летнее межсезонье. В ближайшее трансферное окно Вальверде рассчитывает подписать только центрального защитника, что обусловлено травмой Самюэля Умтити и возможным уходом из клуба Хавьера Маскерано.

Напомним, агент высказался о будущем Турана. | soccernews.ru

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