Зимой Вальверде намерен подписать лишь одного игрока

В зимнее трансферное окно главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен подписать лишь одного игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" не заинтересован в дорогостоящих приобретениях в январе. Заниматься усилением своей команды 53-летний специалист планирует в летнее межсезонье. В ближайшее трансферное окно Вальверде рассчитывает подписать только центрального защитника, что обусловлено травмой Самюэля Умтити и возможным уходом из клуба Хавьера Маскерано.

Напомним, агент высказался о будущем Турана. | soccernews.ru