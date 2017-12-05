Зимой "Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Эмре Джан может перейти в туринский "Ювентус" уже в зимнее трансферное окно.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил легендарный игрок "старой сеньоры" Аллесандро Дель Пьеро. В частности, он рассказал: " Возможно, "Юве" может завершить эту сделку в январе. Им нужен такой игрок, как он. Он обладает большими физическими данными и станет отличным дополнением к Сами Хедире и Миральему Пьяничу в центре поля ".

Напомним, "Ювентус" решил вернуть Спинаццолу. | soccernews.ru