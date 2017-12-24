Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков

Теги зенит санкт-петербург

Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроковВ зимнее трансферное окно питерский "Зенит" могут покинуть сразу восемь игроков, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям издания в течение ближайших двух месяцев покинуть стан "сине-бело-голубых" могут голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков и Иван Новосельцев, полузащитники Кристиан Нобоа и Олег Шатов, а также форварды Артем Дзюба и Андрей Панюков.

Напомним, "Зенит" переманил трех игроков, которых хотел подписать Бердыев. | soccernews.ru

комментарии
Джонни

Тёмку в "Амкар"!!!!

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов