Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков

В зимнее трансферное окно питерский "Зенит" могут покинуть сразу восемь игроков, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям издания в течение ближайших двух месяцев покинуть стан "сине-бело-голубых" могут голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков и Иван Новосельцев, полузащитники Кристиан Нобоа и Олег Шатов, а также форварды Артем Дзюба и Андрей Панюков.

Напомним, "Зенит" переманил трех игроков, которых хотел подписать Бердыев. | soccernews.ru