Зимой Зидан и игроки "Реала" заключили сделку

Теги зинедин зиданреал мадрид

Зимой Зидан и игроки "Реала" заключили сделкуПрошлой зимой главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заключил сделку со своими подопечными, утверждает журналист авторитетного испанского издания AS Фредерик Хермель.

Так, он рассказал: "Действия Зидана в январе заключались в том, что он не допустил прихода новых игроков в команду. Он сказал, что заблокирует любую покупку в трансферное окно, таким образом он подписал своего рода договор со своими игроками после очень продолжительной дискуссии в раздевалке. И игроки отреагировали после психологической неустойчивости, которая была видна в начале сезона".

Напомним, "Реал" может отказаться от подписания нового вратаря. | soccernews.ru

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