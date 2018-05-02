Зимой Зидан и игроки "Реала" заключили сделку

Прошлой зимой главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заключил сделку со своими подопечными, утверждает журналист авторитетного испанского издания AS Фредерик Хермель.

Так, он рассказал: " Действия Зидана в январе заключались в том, что он не допустил прихода новых игроков в команду. Он сказал, что заблокирует любую покупку в трансферное окно, таким образом он подписал своего рода договор со своими игроками после очень продолжительной дискуссии в раздевалке. И игроки отреагировали после психологической неустойчивости, которая была видна в начале сезона ".

Напомним, "Реал" может отказаться от подписания нового вратаря. | soccernews.ru