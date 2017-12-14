Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дебютировал в английской Премьер-Лиге. Украинский футболист вышел на замену по ходу матча со "Суонси", когда "горожане" уже вели со счетом 3:0.

Как и в кубковом матче против "Вулверхэмптона", номинальный полузащитник Зинченко вышел на позицию левого защитника.

Бывший игрок "Уфы" неплохо отыграл отведенное ему время, а после матча получил поздравления с дебютом от партнеров. В том числе от Фабиана Делфа и Фернандиньо.

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