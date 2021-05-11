Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский защитник "Манчестер Сити Александр Зинченко в третий раз стал чемпионом Англии и догнал по этому показателю бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Зинченко завоевал три чемпионских титула за пять лет выступлений за "горожан". Роналду для подобного достижения пришлось отыграть за манкунианцев шесть сезонов.
24-летний Зинченко выиграл свой девятый трофей в карьере. Помимо чемпионских титулов он четырежды становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18