Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии

Теги манчестер ситиалександр зинченкокриштиану роналду

Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити Александр Зинченко в третий раз стал чемпионом Англии и догнал по этому показателю бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Зинченко завоевал три чемпионских титула за пять лет выступлений за "горожан". Роналду для подобного достижения пришлось отыграть за манкунианцев шесть сезонов.

24-летний Зинченко выиграл свой девятый трофей в карьере. Помимо чемпионских титулов он четырежды становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Не пропустите: Зинченко расплакался после выхода "Манчестер Сити" в финал Лиги Чемпионов (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов