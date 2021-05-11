Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити Александр Зинченко в третий раз стал чемпионом Англии и догнал по этому показателю бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Зинченко завоевал три чемпионских титула за пять лет выступлений за "горожан". Роналду для подобного достижения пришлось отыграть за манкунианцев шесть сезонов.

24-летний Зинченко выиграл свой девятый трофей в карьере. Помимо чемпионских титулов он четырежды становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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