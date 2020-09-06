Зинченко: "Гарсия попросил меня не забивать испанцам"

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Зинченко: "Гарсия попросил меня не забивать испанцам"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что обсуждал со своими одноклубниками матч национальной команды со сборной Испании.

"Да, вчера я общался в чате с Эриком Гарсией. У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем поединке", - цитирует Зинченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сегодня, 6 сентября, сборная Украины сыграет с Испанией в рамках Лиги наций.

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