Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов покинуть клуб.

Сейчас украинецм интересуются "Вулверхэмптон" и "Фулхэм".

"Если честно, то я готов к любому развитию событий. Конечно, хочется играть больше, показать, чего я стою. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

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