Зинченко и Холанд обменялись футболками

Фото Spy Gists

В коллекции защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко появилась футболка очередного звёздного игрока.

Украинец обменялся майками с форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Напомним, что "Сити" выбил "Боруссию" из Лиги Чемпионов, дважды победив соперника со счётом 2:1.

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