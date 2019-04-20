Зинченко и Сон - в старте на матч "Манчестр Сити" - "Тоттенхэм"

Тренерские штабы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" огласили стартовые составы на матч 35-го тура чемпионата Англии.

Матч состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе "Этихад - Сити оф Манчестер" в 14:30 мск.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.



"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фойт, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Моура, Сон.

"Сити" с 83 баллами располагается на 2 месте в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" отстает от команды на 6 баллов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку | http://soccernews.ru