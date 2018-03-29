Зинченко: "Игроки из России и Украины останавливаются в развитии, если чувствуют деньги"

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Зинченко: "Игроки из России и Украины останавливаются в развитии, если чувствуют деньги"
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему футболистам из Восточной Европы сложно добиться успеха в Европе.

"Один из помощников Пепа как-то подозвал меня и объяснил, почему люди из России и Украины не добиваются успеха в Европе. Если они где-то чувствуют деньги, чувствуют, что они в порядке, то сразу останавливаются в развитии. А другие, естественно, подпирают. Конечно, разница в менталитете огромная. Европейцы с детства знают, что если дать слабинку - сегодня нет настроения, похожу, а завтра побегаю, - то их уже подпирает следующий, кто хочет больше играть. Там специалисты всё видят, записывают на видео каждую тренировку", - заявил Зинченко.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 13 матчей и не отметился результативными действиями.

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