Зинченко исполнил рэп в раздевалке "Манчестер Сити"

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Зинченко исполнил рэп в раздевалке "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко зачитал рэп в раздевалке команды.

Хавбек исполнил песню "Все или ничего" рэпера L’One.

Видео: Зинченко читает рэп.

Не пропустите: "Манчестер Сити" собирается предложить Зинченко новый контракт. | http://soccernews.ru

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