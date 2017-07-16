Зинченко: "Конечно же, я хотел бы остаться в "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о своем будущем.

"Разумеется, все будет зависеть от Пепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Но, конечно же, я хотел бы остаться в "Манчестер Сити". Предсезонная подготовка покажет.

Он дает подсказки на поле практически всем футболистам, и я считаю, что это показывает его уровень как тренера. Разговоры идут исключительно о тренировочном процессе, футболе, позициям, тактике и других подобных вещах. Атмосфера в команде замечательная. И в быту, и на поле все друг друга поддерживают" - приводят слова Зинченко украинские СМИ.

В прошлом сезоне Зинченко выступал на правах аренды за ПСВ, где сыграл 17 поединков и отдал 4 ассиста.

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