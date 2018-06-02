Зинченко: "Манчестер Сити" интересовался мной с 15 лет"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что английский клуб давно следил за его выступлениями.

"Они вели меня с 15 лет. Когда я был в "Уфе" после чемпионата Европы, они напрямую вышли на меня, мы обо всем договорились и пожали друг другу руки", - отметил он.

В минувшем сезоне 21-летний украинец сыграл за "горожан" 14 матчей во всех турнирах.

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