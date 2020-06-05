Зинченко: "Меня подписывали в "Манчестер Сити" 58-м человеком"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о высоких требованиях в английском клубе и своём пути от глубокого резервиста до игрока стартового состава "горожан".
"Отсутствие практики? Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой - это очень сложно психологически. Тренировка здесь - это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 - это победа. Махрез провёл несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов. Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался - не попал в заявку.
Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабину. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Своё недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене. Вышел на поле - отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и всё будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть. Меня подписывали в "Сити" 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться. У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей", - поведал украинец.
23-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Он перешёл в английский клуб из "Уфы" за 2 миллиона евро. В составе "горожан" сыграл 61 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду ПСВ.
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|Арсенал Лондон
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