Зинченко: "Мне не предлагали играть за сборную России"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признал, что ему никогда не предлагали выступать за сборную России.

Напомним, что украинец выступал за "Уфу" в РФПЛ.

"Сборная России? Это все было на уровне слухов, точно так же, как со слухами о клубах. Ничего такого не было. Были ли разговоры на эту тему? По крайней мере, они точно меня не касались", - сказал он.

21-летний футболист сыграл за сборную Украины 16 матчей и забил один мяч.

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