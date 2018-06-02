Зинченко: "Мне не предлагали играть за сборную России"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко: "Мне не предлагали играть за сборную России"Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признал, что ему никогда не предлагали выступать за сборную России.

Напомним, что украинец выступал за "Уфу" в РФПЛ.

"Сборная России? Это все было на уровне слухов, точно так же, как со слухами о клубах. Ничего такого не было. Были ли разговоры на эту тему? По крайней мере, они точно меня не касались", - сказал он.

21-летний футболист сыграл за сборную Украины 16 матчей и забил один мяч.

Читайте: Зинченко прокомментировал своё будущее в "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

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