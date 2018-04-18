Зинченко: "Моя мама путает нас с Де Брюйне"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как ему живется в Англии. Также футболист прокомментировал свое внешнее сходство с хавбеком "горожан" Кевином Де Брюйне.

"В принципе, весь Манчестер могу показать минут за 10. Здесь очень переменчивая погода – в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.

Схожесть с Де Брёйне? Расскажу историю: после игры с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги было мини-пати с болельщиками, родными. Ко мне подошла мама Де Брюйне и сказала: "Ты определённо не страшнее брата". Даже моя мама издалека, по телевизору, иногда нас путает, как и фанаты. Но вблизи мы совершенно разные", - отметил украинец.

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