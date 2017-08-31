Зинченко: "Моя первая цель – остаться в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко надеется на то, что ему предоставят возможность заиграть в первой команде.

"Считаю, что это мой второй дом. В этом году мне уже намного проще, чем в прошлом, когда я приезжал на предсезонную подготовку. Хорошо наладил связи со всеми ребятами из команды. Считаю, это очень важно.

Гвардиола сказал: "Ведутся переговоры между "Наполи" и "Манчестер Сити", и посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае буду рад тебя видеть в своей команде". Конечно же, моя первая цель – остаться в "Манчестер Сити".

Безусловно, все будет зависеть от меня: от моей работы, от того, как буду выкладываться на тренировках. Но все в этом мире реально! Почему одни могут, а другие не могут? Все просто зависит от желания. Если ты что-то не сделал, ты плохо этого хотел. Конечно, в глубине души я понимаю, что это будет совсем непросто, в том числе и в психологическом плане. Но я считаю, что к этому готов. Впереди много различных турниров и игр, надеюсь, получу свой шанс и использую его на все сто", - сказал он.

Напомним, что до "Манчестер Сити" Зинченко играл за "Уфу".

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