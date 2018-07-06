Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко близок к переходу в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Тим Нэш в своем Twitter.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 13,5 миллионов евро и она может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

В минувшем сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах и стал с клубом чемпионом Англии.

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