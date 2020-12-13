Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ

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Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко может покинуть клуб в январе.

По сведениям Goal.com, в услугах 23-летнего украинца заинтересован "Вулверхэмптон", который готов подписать игрока в предстоящее трансферное окно.

Отмечается, что Зинченко может согласиться на переход, так как не имеет постоянной игровой практики. В этом сезоне АПЛ он провел на поле всего 13 минут.

Всего в этом сезоне Зинченко сыграл 5 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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