Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ
Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко может покинуть клуб в январе.
По сведениям Goal.com, в услугах 23-летнего украинца заинтересован "Вулверхэмптон", который готов подписать игрока в предстоящее трансферное окно.
Отмечается, что Зинченко может согласиться на переход, так как не имеет постоянной игровой практики. В этом сезоне АПЛ он провел на поле всего 13 минут.
Всего в этом сезоне Зинченко сыграл 5 матчей, однако результативными действиями не отличился.
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18