Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в "Вест Хэм", сообщает Claret&Hugh.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 45 миллионов евро. Сам Зинченко пока предпочитает остаться в стане "горожан".

В нынешнем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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