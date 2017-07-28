Зинченко может перейти в один из топ-клубов Серии А

Теги манчестер ситинаполиалександр зинченко

Зинченко может перейти в один из топ-клубов Серии АПолузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перебраться в итальянскую Серию А.

Как информирует сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, услугами 20-летнего хавбека заинтересовался "Наполи". Переход украинца в стан "партенопейцев" может состояться после того, как тренерский штаб "горожан" определиться с будущим своего игрока.

Напомним, Менди не поможет "Манчестер Сити" в игре против "Брайтона". | soccernews.ru

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