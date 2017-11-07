Зинченко может перейти в "Жирону"

Теги жиронаманчестер ситиалександр зинченко

Зинченко может перейти в "Жирону"
"Жирона" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко, сообщает FootballHub.

По сведениям издания, английский клуб может отдать футболиста в аренду в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" всего 1 матч.

Не пропустите: Манчини: "Манчестер Сити" - лучшая команда Англии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов