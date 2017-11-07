Зинченко может перейти в "Жирону"



"Жирона" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко, сообщает FootballHub.

По сведениям издания, английский клуб может отдать футболиста в аренду в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" всего 1 матч.

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