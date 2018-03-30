Зинченко может покинуть "Манчестер Сити"

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Зинченко может покинуть "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" может расстаться с украинским защитником Александром Зинченко, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, у футболиста осталось времени лишь для конца сезона, чтобы доказать свой уровень главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

В данный момент Зинченко, являясь полузащитником, играет слева в обороне, подменяя Бенджамена Менди.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 13 матчей (3 в основе).

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