Зинченко может продлить контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет. Зарплата резко возрастет
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вскоре может продлить контракт с клубом.
По информации Claret&Hugh, "горожане" не хотят терять футболиста, которым интересуется "Вест Хэм". Наставнику "молотобойцев" Дэвиду Мойесу, по сообщениям источника, нравится игра украинца, однако его нынешний клуб не хочет его отпускать. Хосеп Гвардиола скорее отпустит Бенжамена Менди, чем Зинченко.
В ближайшее время "Сити" предложит Зинченко 5-летний контракт с зарплатой в размере 90 тысяч фунтов в неделю. Это будет существенной прибавкой, поскольку по текущему соглашению защитник получает только 20 тысяч фунтов в неделю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18