Зинченко: "Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах"

Теги манчестер ситиалександр зинченкототтенхэм

Зинченко: "Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал матч 2-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:2). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ.

"Матч был драматичным, нужно это принять. У нас был отличный мат, много моментов, чтобы забить. Мы потеряли два очка, это нестрашно. Не могу сказать, какое настроение сейчас в раздевалке. Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах. Все будут помнить результат", - сказал Зинченко.

Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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