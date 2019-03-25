Зинченко намерен побить рекорд по матчам за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что он намерен побить рекорд по количеству матчей за команду. Об этом сообщает Footboom.

На данный момент рекорд принадлежит тренеру "Зенита" Анатолию Тимощуку - 144 игры, у Зинченко - 24 матча.

"Я хочу побить рекорд, и у меня есть планка - Анатолий Тимощук. Нам нужно участвовать во всевозможных турнирах, проходить дальше. Мы будем стараться", - сказал Зинченко.

Футболист впервые был вызван в сборную Украины в октябре 2016 года. На данный момент он является самым молодым автор гола в истории национальной команды.

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