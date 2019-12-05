Зинченко назвал клуб, за который мечтал выступать в детстве

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей детской футбольной мечте.

"В детстве мечтал играть за "Барселону", но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты", - сказал 22-летний украинец.

Зинченко выступает за "горожан" с 2016 года, сыграл 52 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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