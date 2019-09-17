Зинченко назвал самого стильного футболиста "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что он считает самым стильным игроком команды защитника Николаса Отаменди.

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Каждый день новый прикид, новая вещь. Было бы интересно посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Каждый день что-то новое!" - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

31-летний Отаменди выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего за английский клуб он провел 176 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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