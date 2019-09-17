Зинченко назвал самого стильного футболиста "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченкониколас отаменди

Зинченко назвал самого стильного футболиста "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что он считает самым стильным игроком команды защитника Николаса Отаменди.

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Каждый день новый прикид, новая вещь. Было бы интересно посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Каждый день что-то новое!" - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

31-летний Отаменди выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего за английский клуб он провел 176 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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