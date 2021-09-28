Зинченко не сыграет с ПСЖ
Фото инстаграм Александра Зинченко
Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не поможет своей команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.
Тренерский штаб "горожан" не включил 24-летнего украинца в заявку на вышеуказанную игру.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за английскую команду только 3 матча, результативными действиями не отличался.
ПСЖ примет "Манчестер Сити" сегодня в 22:00 по московскому времени.
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