Зинченко - о матче с Португалией: "Чего нам бояться?"

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Зинченко - о матче с Португалией: "Чего нам бояться?"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался в преддверии матча квалификации Евро-2020 против Португалии.

"Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путёвку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли. Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись", - сказал Зинченко.

Матч Украина – Португалия состоится в понедельник в 21:45 по московскому времени.

"Жёлто-синим" достаточно не проиграть Роналду и компании, чтобы досрочно обеспечить себе путёвку на континентальное первенство.

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