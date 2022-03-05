Зинченко - о ситуации на Украине: "Я просто плачу уже неделю"
Фото инстаграм Александра Зинченко
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что очень эмоционально переживает происходящее на Украине.
Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.
"Я просто плачу уже неделю. Даже когда еду в машине с базы. Могу просто заплакать без причины и где угодно", - приводит слова Зинченко BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18