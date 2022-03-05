Зинченко - о ситуации на Украине: "Я просто плачу уже неделю"

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что очень эмоционально переживает происходящее на Украине.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

"Я просто плачу уже неделю. Даже когда еду в машине с базы. Могу просто заплакать без причины и где угодно", - приводит слова Зинченко BBC.

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