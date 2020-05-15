Зинченко обратился к коронавирусу

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко призвал коронавирус отступить, чтобы люди смогли вернуться к привычной жизни.

"Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", - написал 23-летний украинец в своём инстаграме.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 18 матчей и забил 1 гол.

Из-за пандемии коронавируса пауза в английской Премьер-лиге длится уже более двух месяцев.

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