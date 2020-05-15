Зинченко обратился к коронавирусу

Теги манчестер ситиалександр зинченкокоронавирус

Зинченко обратился к коронавирусу

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко призвал коронавирус отступить, чтобы люди смогли вернуться к привычной жизни.

"Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", - написал 23-летний украинец в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virus just leave us alone and let everyone enjoy our beautiful game ⚽️ @pumafootball

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 18 матчей и забил 1 гол.

Из-за пандемии коронавируса пауза в английской Премьер-лиге длится уже более двух месяцев.

Не пропустите: Фернандиньо оценил перспективы Зинченко в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов