Зинченко объявил конкурс среди фанатов
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко объявил конкурс среди фанатов на тему забавного эпизода из матча 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (4:1). Перед штрафным ударом в исполнении мерсисайдцев Зинченко лег за стенкой, чтобы заблокировать удар низом. Внезапно стенка стала отходить назад, но украинец этого не заметил. Поэтому Рубен Диаш за голову оттащил Зинченко подальше.
"Пять лучших подписей выиграют пять футболок с автографом. Поехали!" - написал Зинченко.
В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Не пропустите: Зинченко отреагировал на разгром "Ливерпуля" на "Энфилде". | http://soccernews.ru
главное
-
Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье
-
Головина признали лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 по ещё одной версии
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
Унижение чемпиона, или почему система Гвардиолы - самая эффективная в АПЛ: главные выводы по матчу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"
-
"Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ поспорят за форварда "Интера"
Лента новостей
-
Три английских клуба нацелились на экс-"армейца" Мусу
-
Зинченко объявил конкурс среди фанатов
-
"Спартак" вылетел в Москву
-
Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса
-
Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье
-
Клопп публично высказался об ошибках Алиссона в матче с "Манчестер Сити"
-
Мхитарян может перейти в "Ювентус"
-
Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда
-
Киевское "Динамо" разгромило белорусский клуб в товарищеском матче (видео)
-
"Ростов" договорился о переходе форварда "Локомотива"
-
Слуцкий оценил дальнейшие перспективы Головина в "Монако"
-
"Манчестер Сити" нацелился на экс-форварда "Ливерпуля"
-
"Атлетико" хочет усилиться нападающим из Бундеслиги
-
"Рубин" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова
-
Головина признали лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 по ещё одной версии
-
Вингер ЦСКА Эджуке оценил уровень РПЛ
-
Зинченко отреагировал на разгром "Ливерпуля" на "Энфилде"
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
Унижение чемпиона, или почему система Гвардиолы - самая эффективная в АПЛ: главные выводы по матчу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"
-
"Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ поспорят за форварда "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18