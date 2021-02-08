Зинченко объявил конкурс среди фанатов

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Зинченко объявил конкурс среди фанатов

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко объявил конкурс среди фанатов на тему забавного эпизода из матча 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (4:1). Перед штрафным ударом в исполнении мерсисайдцев Зинченко лег за стенкой, чтобы заблокировать удар низом. Внезапно стенка стала отходить назад, но украинец этого не заметил. Поэтому Рубен Диаш за голову оттащил Зинченко подальше.

"Пять лучших подписей выиграют пять футболок с автографом. Поехали!" - написал Зинченко.

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: Зинченко отреагировал на разгром "Ливерпуля" на "Энфилде". | http://soccernews.ru
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