Зинченко определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко определился со своим будущим в английском клубе.

Как сообщает "Спорт День за Днем" со ссылкой на источник, близкий к футболисту, 22-летний украинец решил сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику.

В услугах хавбека заинтересованы "Наполи" и "Бетис", а сам Зинченко отдаёт предпочтение продолжению карьеры в Испании.

В текущем сезоне игрок сборной Украины провёл за "Сити" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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