Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу новостей о том, что он якобы собирался получить российский паспорт.
Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что в свое время представитель украинского игрока пытался устроить футболиста в "Зенит" и "Спартак". Зинченко также хотел стать гражданином России.
В инстаграме в комментариях к посту канала канала brutfootball защитник написал, что это бред.
Напомним, Зинченко выступает за сборную Украины с 2015 года.
А еще: Зинченко: "Меня подписывали в "Манчестер Сити" 58-м человеком"| http://soccernews.ru
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