Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство

2 Теги александр зинченкозенит санкт-петербургспартак москва

Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу новостей о том, что он якобы собирался получить российский паспорт.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что в свое время представитель украинского игрока пытался устроить футболиста в "Зенит" и "Спартак". Зинченко также хотел стать гражданином России.

В инстаграме в комментариях к посту канала канала brutfootball защитник написал, что это бред.

Напомним, Зинченко выступает за сборную Украины с 2015 года.

А еще: Зинченко: "Меня подписывали в "Манчестер Сити" 58-м человеком"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А что тут такого?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не надо , Зина , стесняться ...

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