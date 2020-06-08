Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу новостей о том, что он якобы собирался получить российский паспорт.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что в свое время представитель украинского игрока пытался устроить футболиста в "Зенит" и "Спартак". Зинченко также хотел стать гражданином России.

В инстаграме в комментариях к посту канала канала brutfootball защитник написал, что это бред.

Напомним, Зинченко выступает за сборную Украины с 2015 года.

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