Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги

Фото инстаграм Александра Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко похвастался победой своей команды в Кубке Английской Лиги.

"Это четвёртый трофей. Рад видеть наших болельщиков сегодня на стадионе. Уже в среду мы выходим снова", - написал украинец в инстаграме, прикрепив фото с выигранным титулом.

Напомним, что в воскресенье в финале турнира "Сити" взял верх над "Тоттенхэмом".

Для "горожан" это четвёртая подряд победа в Кубке Лиги и восьмая в истории, что является повторением рекорда "Ливерпуля".

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