Зинченко опубликовал фото с Месси

Фото инстаграм Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посвятил пост в инстаграме победе своей команды над ПСЖ (2:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята", - написал украинец, прикрепив фото своего противостояния на поле с Лионелем Месси.

Зинченко вышел на матч с ПСЖ в стартовом составе, а на 54-й минуте его заменил Габриэл Жезус.

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