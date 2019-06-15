Зинченко опубликовал первое фото с девушкой

Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в своем инстаграме опубликовал первое совместное фото с журналисткой Владой Щегловой, которую он поцеловал после победного матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 над Сербией​ (5:0).

После поцелуя, футболист рассказал, что девушка является его возлюбленной.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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