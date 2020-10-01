Зинченко останется в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не собирается расставаться с левым защитником Александром Зинченко.

Короткий комментарий по поводу будущего украинца дал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Останется ли Зинченко в клубе? Да", - цитирует испанца Manchester Evening News.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны "Барселоны" и "Наполи".

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