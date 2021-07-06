Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительность

Теги чемпионат европыукраинаалександр зинченко

Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительностьФото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко пожертвовал все деньги полученные за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове, сообщает пресс-служба украинской сборной.

Сообщается, что Зинченко оплатил приезд из Германии известного пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели немецкий специалист будет оперировать детей с врождёнными и послеожоговыми повреждениями.

Напомним, что сборная Украины на чемпионате Европы дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Англии со счётом 0:4.

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