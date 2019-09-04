Зинченко отказался переходить в "Ювентус"

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Зинченко отказался переходить в "Ювентус"
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в летнее трансферное окно отказался перейти в "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб вел переговоры с украинцем, но он принял решение остаться в стане "горожан".

В прошлом сезоне 22-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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