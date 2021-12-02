Зинченко отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Астон Виллой"

Фото инстаграм Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посвятил пост в инстаграме победе своей команды над "Астон Виллой" (2:1) в рамках 14-го тура АПЛ.

"Тяжёлая игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. Плюс три очка", - написал Зинченко.

Стоит отметить, что украинец провёл на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отличился.

"Сити" идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Челси" на 1 очко.

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